Baza: 20 человек пострадали при атаке беспилотниками ВСУ в Подмосковье

После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.
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