"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

Natalija Osminina

Автор не прав только в причинах приезда к Зеленскому Кэмерона. Тот приехал дать ЦУ Зеленскому воевать до последнего украинца и украинки. Но уж никак не "для восстановления Британии в Европу, которую он (Кэмерон) и профукал, будучи премьером." - Скорее с точностью до наоборот. Зачем Великобритании входить в ЕС, при том, что автор сам написал: "Украина должна помогать США "обезжиривать" Евросоюз, перекачивая за Атлантику европейскую экономику." - Англосаксы играют на пАру (хотя при этом и зверски конкурируя внутри своей коалиции друг с другом). И Лондону нужно НЕ ВОЙТИ в ЕС, а заставить страны ЕС войти в Великую Британию. И он идет к своей цели- строит свою валютную зону.