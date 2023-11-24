За последние несколько дней у фюрера украинского народа Владимира Зеленского побывало так много высокопоставленных гостей, что ему вполне могло башню-то и подсорвать от собственной важности и самомнения, подпитанного новыми амбициями.
"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Автор не прав только в причинах приезда к Зеленскому Кэмерона. Тот приехал дать ЦУ Зеленскому воевать до последнего украинца и украинки. Но уж никак не "для восстановления Британии в Европу, которую он (Кэмерон) и профукал, будучи премьером." - Скорее с точностью до наоборот. Зачем Великобритании входить в ЕС, при том, что автор сам написал: "Украина должна помогать США "обезжиривать" Евросоюз, перекачивая за Атлантику европейскую экономику." - Англосаксы играют на пАру (хотя при этом и зверски конкурируя внутри своей коалиции друг с другом). И Лондону нужно НЕ ВОЙТИ в ЕС, а заставить страны ЕС войти в Великую Британию. И он идет к своей цели- строит свою валютную зону.
Ответить
19 час.
СА
Сергей Андросов
Гопак не украинский танец.
Ответить
16 час.
Александр Николаевич
ДА!!! Статейка некчемная- суть в том ЧТО Французский КЛОП не выжевет под матрацем УКРОПА!!! А у укропа нет от этого клопа ЭММУНИНИТЕТА!!! А если поточнее - "ХУЛЯ В ЛОБ"!!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии