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"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

За последние несколько дней у фюрера украинского народа Владимира Зеленского побывало так много высокопоставленных гостей, что ему вполне могло башню-то и подсорвать от собственной важности и самомнения, подпитанного новыми амбициями.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор не прав только в причинах приезда к Зеленскому Кэмерона. Тот приехал дать ЦУ Зеленскому воевать до последнего украинца и украинки.  Но уж никак не &quot;для восстановления Британии в Европу, которую он (Кэмерон) и профукал, будучи премьером.&quot; - Скорее  с точностью до наоборот.  Зачем Великобритании входить в ЕС, при том, что автор сам написал: &quot;Украина должна помогать США &quot;обезжиривать&quot; Евросоюз, перекачивая за Атлантику европейскую экономику.&quot; - Англосаксы играют на пАру (хотя при этом и зверски конкурируя внутри своей коалиции друг с другом). И Лондону нужно НЕ ВОЙТИ в ЕС, а заставить страны ЕС войти в Великую Британию. И он идет к своей цели- строит свою валютную зону.
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19 час.
СА
Сергей Андросов
Гопак не украинский танец.
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16 час.
Александр Николаевич
ДА!!! Статейка некчемная- суть в том ЧТО Французский КЛОП не выжевет под матрацем УКРОПА!!! А у укропа нет от этого клопа ЭММУНИНИТЕТА!!! А если поточнее - &quot;ХУЛЯ В ЛОБ&quot;!!!
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13 час.

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