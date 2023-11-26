Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китайский Zeekr сообщает о росте выручки в преддверии IPO в США

Выручка китайской компании Zeekr Intelligent почти удвоилась за первые девять месяцев этого года, говорится в обновленных документах бренда электромобилей, поданных в пятницу в комиссию по ценным бумагам США для первичного публичного размещения акций.

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