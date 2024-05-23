Каждый второй российский студент планирует подрабатывать этим летом

По меньшей мере 52% российских студентов заявили, что планируют устроиться на подработку этим летом. В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали: курьеры — 19%; официанты — 13%; кассиры — 7%; продавцы — 6%; комплектовщики товаров — 6%; репетиторы — 5%; бухгалтеры — 5%; промоутеры — 3%; няни — 3%; работники кол-центров — 3%.