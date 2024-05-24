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Минтранс предлагает штрафовать авиакомпании за ошибки в билетах

Минтранс предлагает штрафовать авиакомпании за ошибки в билетах

Власти предлагают ужесточить ответственность за неверные данные в системе бронирования авиабилетов. Если законопроект будет принят, авиакомпании будут оштрафованы за подобные ошибки, включая возможность приостановки полетов на три месяца или даже на год.

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