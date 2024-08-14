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Военные новости ★ спецоперация

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  • tolip
    Свинячие глазаСоветник главы Оф...
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  • Eduard
    В Эстонии собираются тоже завод открыть дронов,догадайтест для чего(кого)!Очередная демонст...

🎯 Операторы ударных БпЛА продолжают уничтожать пехоту и технику ВСУ🤛 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Украина.

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