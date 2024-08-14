🎯 Операторы ударных БпЛА продолжают уничтожать пехоту и технику ВСУ🤛 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Украина.
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🎯 Операторы ударных БпЛА продолжают уничтожать пехоту и технику ВСУ🤛 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Украина.
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