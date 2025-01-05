Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны после ухода с поста Владимира Зеленского.
В Раде назвали следующего президента Украины
Комментарии
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Boris Borisov
Это она призывала на Россию атомную бомбы сбросить , когда Крым ушёл ? А представьте, что она сбросит после того , как ушло в россию полукраины !!???
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18 час.
Амара Карпова
Не смешите😂старуха -нацистка🤮💩пошла вон!!!
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17 час.
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