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В Раде назвали следующего президента Украины

В Раде назвали следующего президента Украины

Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны после ухода с поста Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Boris Borisov
Это она призывала на Россию атомную бомбы сбросить , когда Крым ушёл ?  А представьте, что она сбросит после того , как ушло в россию полукраины !!???
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18 час.
Амара Карпова
Не смешите😂старуха -нацистка🤮💩пошла вон!!!
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17 час.

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