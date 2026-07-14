Результаты: Tour of Magnificent Qinghai-2026. Этап 4. Результаты

Huzhu — Guide, 195,7 км 1 UmbaSantiago Solution Tech NIPPO Rali 4:28:31 2 CastellonJan Caja Rural — Seguros RGA ,, 3 BuchmannEmanuel Cofidis ,, 4 Christie-JohnstonAlastair CCACHE x BODYWRAP 0:12 5 KonychevAlexander China Anta — Mentech Cycling Team 0:18 6 BagatinChristian MBH Bank CSB Telecom Fort ,, 7 DarderSergi Caja Rural — Seguros RGA ,,.