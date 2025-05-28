У США только один реальный враг во всём мире

Виктор Анисимов У США только один реальный враг, и это Россия. Сейчас Трамп пытается кнутом и пряником сделать Россию если уж и не ситуативным союзником, то хотя бы нейтральной стороной в его стремлении поставить на колени Китай, и безучастно смотреть как он будет уничтожать военным путём Сев.