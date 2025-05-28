Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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У США только один реальный враг во всём мире

У США только один реальный враг во всём мире

Виктор Анисимов  У США только один реальный враг, и это Россия.  Сейчас Трамп пытается кнутом и пряником сделать Россию если уж и не ситуативным союзником, то хотя бы нейтральной стороной в его стремлении поставить на колени Китай, и безучастно смотреть как он будет уничтожать военным путём Сев.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Руслан, как же вы отстали от жизни, давно уже нет возможности жить на западе, а зарабатывать в России... Ваш комментарий устарел, меняйте методичку...
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9 час.
Регина Толстоброва
Да, действительно, трамп уже очень старый, и голова  у него не  так  хорошо работает.
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8 час.
Людмила Фирстова
Регина, а вы думаете, что он в молодости умнее был?
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5 час.
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