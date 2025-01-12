Стало известно, смогут ли россияне отдохнуть летом в Анапе? Мнение эксперта

Восстановление пляжной зоны Анапы после разлива мазута перед началом туристического сезона является весьма трудной задачей.
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