Сильные дожди этой ночью обрушились на Сочи. Реки вышли из берегов, потоки хлынули на улицы.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Сочи восстановили движение на федеральной трассе после сильных ливней Течение было настолько сильным, что сносило легковые автомобили.