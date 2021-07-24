Сильные дожди этой ночью обрушились на Сочи. Реки вышли из берегов, потоки хлынули на улицы.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Сочи восстановили движение на федеральной трассе после сильных ливней Течение было настолько сильным, что сносило легковые автомобили.
Сильные дожди этой ночью обрушились на Сочи. Реки вышли из берегов, потоки хлынули на улицы.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Сочи восстановили движение на федеральной трассе после сильных ливней Течение было настолько сильным, что сносило легковые автомобили.
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