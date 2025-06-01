Состоялся анонс Sega Football Club Champions 2025 — это новый симулятор мен...

Состоялся анонс Sega Football Club Champions 2025 — это новый симулятор менеджера футбольной командыSega анонсировала бесплатную игру Sega Football Club Champions 2025 для PC, PS5, PS4, iOS и Android, спустя месяцы после отмены Football Manager 2025Читать дальше → источник#Football_Manager #Sega.
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