Посол Палестины в РФ: данных о новой гумпаузе для эвакуации из Газы нет

Палестинская сторона не располагает информацией о возможности введения новой гуманитарной паузы, во время которой можно было бы провести эвакуацию из Газы, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Палестины в РФ Абделя Хафиза Нофаля.
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