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Волонтеры связались с попросившим у Путина РЭБ-глушилки солдатом

Волонтеры связались с попросившим у Путина РЭБ-глушилки солдатом

Волонтеры Иртышского сельского поселения и общественного движения «Народный фронт» связались с солдатом Вооруженных сил (ВС) РФ Андреем Никишиным после того, как он рассказал в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» о нехватке РЭБ-глушилок в зоне проведения спецоперации.

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