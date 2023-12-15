Волонтеры связались с попросившим у Путина РЭБ-глушилки солдатом

Волонтеры Иртышского сельского поселения и общественного движения «Народный фронт» связались с солдатом Вооруженных сил (ВС) РФ Андреем Никишиным после того, как он рассказал в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» о нехватке РЭБ-глушилок в зоне проведения спецоперации.