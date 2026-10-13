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Аргументы и Факты

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Учёные определили жанр музыки, снижающий стресс лучше звуков дождя

Учёные определили жанр музыки, снижающий стресс лучше звуков дождя

Согласно новому исследованию, спокойная фортепианная музыка ускоряет восстановление после стресса сильнее, чем шум воды – дождя, ручьёв или водопадов.

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