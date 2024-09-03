Китай не против членства Турции в БРИКС

На эту тему высказалась официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает корреспондент УтроNews.Пекин, по ее словам, готов вместе с другими участниками БРИКС продолжать поддерживать дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного взаимодействия, а также поддерживать участие большего числа партнеров-единомышленников в сотрудничестве.
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