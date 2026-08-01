В США разработан модуль для БПЛА с увеличенной в 4 раза мощностью вычисления Конфликт на Украине, отчасти и на Ближнем Востоке, показал решающее значение наличия у.
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В США разработан модуль для БПЛА с увеличенной в 4 раза мощностью вычисления Конфликт на Украине, отчасти и на Ближнем Востоке, показал решающее значение наличия у.
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