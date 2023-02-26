В Вендела кинули банан, скандальное удаление в дерби «Реала» и «Атлетико», титул Медведева, победы «Арсенала» и «Ман Сити», хет-трик Роналду, декларация против допуска россиян и другие новости

Костомаров в крайне тяжелом состоянии, скандал с сыном пресс-атташе «Арсенала» Тула, ЦСКА размазал «Торпедо» в КХЛ, «Ливерпуль» не продается, Уэстбрук уйдет в «Клипперс» и другие новости