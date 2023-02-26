В Вендела кинули банан, скандальное удаление в дерби «Реала» и «Атлетико», титул Медведева, победы «Арсенала» и «Ман Сити», хет-трик Роналду, декларация против допуска россиян и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Волгу» (3:0) и вышел во второй этап 1/4 финала Фонбет Кубка России. Бакаев впервые забил за петербуржцев с игры – в 21-м матче.
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