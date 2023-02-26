Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Рано или поздно это всё равно случится. Лучше бы, прям щас, т.к., по регламенту следующую игру Зенит на Газпром Арене...Абаскаль и Карпин...
  • Максим Комаров
    У меня ожидания, что Спартак попадёт в клетку со Львом, как написано в заголовке. И отправит его туда Артемий Сергеев...Абаскаль и Карпин...
  • Лена Мисько
    ко всем проблемам Барсы... еще и эта (( Официально: Левандовски получил травму и не сыграет с «Реалом» в Кубке Испа...1-й трофей «МЮ» с...

В Вендела кинули банан, скандальное удаление в дерби «Реала» и «Атлетико», титул Медведева, победы «Арсенала» и «Ман Сити», хет-трик Роналду, декларация против допуска россиян и другие новости

В Вендела кинули банан, скандальное удаление в дерби «Реала» и «Атлетико», титул Медведева, победы «Арсенала» и «Ман Сити», хет-трик Роналду, декларация против допуска россиян и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Волгу» (3:0) и вышел во второй этап 1/4 финала Фонбет Кубка России. Бакаев впервые забил за петербуржцев с игры – в 21-м матче.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх