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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» возрастная команда: де Брюйне 34 года, Гюндогану – 33. Замен нет, они играют много. «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Брайтон» намного лучше нас»

«У нас возрастная команда. Кевину де Брюйне 34 года, Илкаю Гюндогану – 33. Еще Матео Ковачич. У нас нет замены им, поэтому они получают много игрового времени.

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