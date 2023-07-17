В России два десятка китайских автобрендов, которые занимают больше 40 процентов рынка

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на ассоциацию Российских автомобильных дилеров (РОАД). С начала лета на российский рынок вышли три новые марки — IXEN, Baic и Jetour, а по параллельному импорту в страну привезли модели BYD, Brilliance и Zotye.