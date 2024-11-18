Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В конгрессе США выступили со срочным призывом после решения по ATACMS.

В конгрессе США выступили со срочным призывом после решения по ATACMS.

Изображение сгенерировано ИИ МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сильно обострил ситуацию, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

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