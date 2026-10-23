Фамилия Жуков в советской истории звучит как набат. Её носил человек, который подписывал приказы о наступлениях, принимал капитуляцию Германии и принимал Парад Победы.
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Свежие комментарии
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Это был необычайно талантливый человек, мудрый, честный, бесстрашный и справедливый!!!!НАСТОЯЩИЙ МАРШАЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!
Георгий Константинович Жуков-великий полководец Советского Союза. Равный всем Российским командармам -без исключения! Слава и светлая память героям Отчизны!