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Штурм шахты "Южнодонбасская №3"

Штурм шахты "Южнодонбасская №3"

Кадры штурма шахты "Южнодонбасская №3" к северу от Угледара. После артиллерийской подготовки бронегруппа ВС РФ под огнем противника прорывает на территорию комплекса и высаживает десант, который завязывает там бои.

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