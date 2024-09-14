Штурм шахты "Южнодонбасская №3"

Кадры штурма шахты "Южнодонбасская №3" к северу от Угледара. После артиллерийской подготовки бронегруппа ВС РФ под огнем противника прорывает на территорию комплекса и высаживает десант, который завязывает там бои.
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