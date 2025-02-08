Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов СВО

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил проработать вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации бойцов специальной военной операции (СВО).
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