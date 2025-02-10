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6 признаков «сердечного» кашля

6 признаков «сердечного» кашля

Почему хронический кашель может быть сигналом болезни сердца, а не легких. Кардиолог и терапевт медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Диляра Исламова рассказала Здоровью Mail, почему возникает сердечный кашель и как его распознать.

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