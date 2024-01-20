За время работы общественных приёмных Путина накопилось 12 тысяч обращений со всей страны

В общественные часы главы РФ Владимира Путина зафиксировали 12 тысяч предложений и пожеланийКоманда избирательного штаба кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина в общественные приемные часы зарегистрировала более двенадцати тысяч обращений со всей страны, в том числе предложений и пожеланий.
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