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Царьград

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Участники конфликта в «Кофемании» арестованы на 15 суток

Участники конфликта в «Кофемании» арестованы на 15 суток

Решение об аресте вынес Дорогомиловский суд.Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал участников конфликта, который произошёл в заведении «Кофемания» на Кутузовском проспекте.

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