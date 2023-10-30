НАТО в Казахстане: Американские гарнизоны мечтают взять в прицел Омск, Челябинск и Оренбург

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это все последствия развала СССР. ТЕПЕРЬ же они хотят развалить Россию. ЭЖти нелюди, единожды наметив цель, никогда не отказываются от своих намерений. Не как у нас: СЕГОДНЯ ОДНО - ЗАВТРА ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
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2 д.
ГР
Геннадий Романов
Надо не со следствиями рассусоливать, а надо уже начать разбираться с американцами. Тогда все вопросы безопасности границ России будут решены надолго, если не навсегда.
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2 д.
АБ
Александр Балушкин
Уничтожать даже попытки строить базы, предупредить и уничтожать.
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2 д.

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