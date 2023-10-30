НАТО в Казахстане: Американские гарнизоны мечтают взять в прицел Омск, Челябинск и Оренбург

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лина любимцева

Это все последствия развала СССР. ТЕПЕРЬ же они хотят развалить Россию. ЭЖти нелюди, единожды наметив цель, никогда не отказываются от своих намерений. Не как у нас: СЕГОДНЯ ОДНО - ЗАВТРА ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.