Где США могут разместить свои военные базы в РК? Сергей Аксенов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС В Казахстане начал работу Центр миротворческих операций НАТО.
НАТО в Казахстане: Американские гарнизоны мечтают взять в прицел Омск, Челябинск и Оренбург
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Это все последствия развала СССР. ТЕПЕРЬ же они хотят развалить Россию. ЭЖти нелюди, единожды наметив цель, никогда не отказываются от своих намерений. Не как у нас: СЕГОДНЯ ОДНО - ЗАВТРА ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
Ответить
2 д.
ГР
Геннадий Романов
Надо не со следствиями рассусоливать, а надо уже начать разбираться с американцами. Тогда все вопросы безопасности границ России будут решены надолго, если не навсегда.
Ответить
2 д.
АБ
Александр Балушкин
Уничтожать даже попытки строить базы, предупредить и уничтожать.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии