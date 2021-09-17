В Коломне медсестёр попытались заменить мигрантками их клининга

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕРаботаВ Коломне медсестёр попытались заменить мигрантками их клинингаФОТО: NIKOLAY TITOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS В перинатальном центре подмосковной Коломны оптимизация.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлла Щенева (Белоусова)Зайдите в любую пол-ку или больницу и увидите что работают там в большинстве люди азиатской национальности, от обслуживающего персонала до врачей.ИИринаВ Москве давно уже уволили из больниц русских санитарок /уборщиц ,и заменили их гастарбайтершами из Средней Азии .Алекс СэмВ Химках Московская область практически все врачи Средняя Азияbianka БелаяТак и надо. Должны быть уборщицы, которые только моют полы, и санитарки, которые осуществляют непосредственный уход за больными.Санитаркам необходимы какие- то элементарные медицинские знания, незачем им полы мыть.Александр АнтоненкоНачалась тихая окупация! Гнать всех домой, на свою родину!Лада МираТак и дворники брунЭты "загорелый" по улицам в спецовках ходят толпой... И это не "наши" местные казахи и не "наши" татары.ВВВиктория ВикторияТак не только в поликлиниках, больницах и других, как раньше называли "богоугодных" учреждениях работают мигрантки из Средней Азии... В православных храмах их можно встретить, стоящих на "свечах", то есть принимающих записки, продающих свечи; православных женщин по-тихоньку убирают......Санек Совков СовковВРАГИ НАРОДА !! И ГДЕ ЖЕ ТЫ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН ...Владимир EвтушенкоТак медсестёр или санитарок?4u4eloУ мигрантов в большинстве мед.кижек или нет, или они липовые. Мало того, по месту оформления они числятся не в больнице, не являются штатными сотрудниками, клининговая компания может заменять как угодно часто сотрудников. То есть столько заразы могут занести в больницу, что катастрофа ! Администрация это прекрасно знает , значит её действия преступны !!!Комментировать
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