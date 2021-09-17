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В Коломне медсестёр попытались заменить мигрантками их клининга

В Коломне медсестёр попытались заменить мигрантками их клининга

ФОТО: NIKOLAY TITOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS В перинатальном центре подмосковной Коломны оптимизация.

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Алла Щенева (Белоусова)
Зайдите в любую пол-ку или больницу и увидите что работают там в большинстве люди азиатской национальности, от обслуживающего персонала до врачей.
Ирина
В Москве давно уже уволили из больниц русских санитарок /уборщиц ,и заменили их гастарбайтершами из Средней Азии .
Алекс Сэм
В Химках Московская область практически все врачи Средняя Азия
bianka Белая
Так и надо. Должны быть уборщицы, которые только моют полы, и санитарки, которые осуществляют непосредственный уход за больными.Санитаркам необходимы какие- то элементарные медицинские знания, незачем им полы мыть.
Александр Антоненко
Началась тихая окупация! Гнать всех домой, на свою родину!
Лада Мира
Так и дворники брунЭты "загорелый" по улицам в спецовках ходят толпой... И это не "наши" местные казахи и не "наши" татары.
Виктория Виктория
Так не только в поликлиниках, больницах и других, как раньше называли "богоугодных" учреждениях работают мигрантки из Средней Азии... В православных храмах их можно встретить, стоящих на "свечах", то есть принимающих записки, продающих свечи; православных женщин по-тихоньку убирают......
Санек Совков Совков
ВРАГИ НАРОДА !! И ГДЕ ЖЕ ТЫ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН ...
Владимир Eвтушенко
Так медсестёр или санитарок?
4u4elo
У мигрантов в большинстве мед.кижек или нет, или они липовые. Мало того, по месту оформления они числятся не в больнице, не являются штатными сотрудниками, клининговая компания может заменять как угодно часто сотрудников. То есть столько заразы могут занести в больницу, что катастрофа ! Администрация это прекрасно знает , значит её действия преступны !!!

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