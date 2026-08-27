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Газета.ру

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Жена комика Ильи Соболева опубликовала фото их повзрослевшей дочери

Жена комика Ильи Соболева опубликовала фото их повзрослевшей дочери

Жена комика Ильи Соболева показала их повзрослевшую дочь. Блогер Наталья Соболева опубликовала редкое фото 14-летней Софии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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