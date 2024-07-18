Евгения Малахова похвасталась фигурой на четвертый день после родов

Актриса Евгения Малахова родила буквально несколько дней назад, но уже городится своей фигурой. 12 июля артистка стала мамой во второй раз! Ее дочь, которую она назвала Павлой, родилась от ее мужа, бизнесмена Андрея Тарасова.
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