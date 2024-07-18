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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Евгения Малахова похвасталась фигурой на четвертый день после родов

Актриса Евгения Малахова родила буквально несколько дней назад, но уже городится своей фигурой. 12 июля артистка стала мамой во второй раз! Ее дочь, которую она назвала Павлой, родилась от ее мужа, бизнесмена Андрея Тарасова.

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