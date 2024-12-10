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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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    Так российское руководство всячески способствует замыслам Запада с мигрантами. Народ в России возмущается наплывом ми...«Западные спецслу...
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«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»

«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»

"Усилена вербовочная работа международных террористических организаций среди мигрантов из Центральной Азии для формирования террористических ячеек в различных регионах страны.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Мигранты себя ведут как дикари, а запад их еще больше подогревает. так что могут заварить что нибудь такое.
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8 час.
Наталия
Официально власть выступает за сохранение целостности России и традиционных ценностей, а на самом деле все происходит наоборот. Не хочется думать, что все эти правильные лозунги произносятся только для усыпления общественного мнения, а истинная цель прямо противоположна. Ведь события в Сирии, это уже даже не звоночек, а пожарная сирена для нашего руководства.
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7 час.
лл
лина любимцева
Так российское руководство всячески способствует замыслам Запада с мигрантами. Народ в России возмущается наплывом мигрантов, а  реакции со стороны руководства - НИКАКОГО!! Наоборот, уровень миграции только наращивают. ВСЕ СТРАНЫ  кто успешнее, кто менее успешно - борются с незаконной миграцией, а в России это приветствуется... КТО РОССИЮ НАДУМАЛ РАЗВАЛИТЬ?!!
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1 час.

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