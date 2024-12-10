"Усилена вербовочная работа международных террористических организаций среди мигрантов из Центральной Азии для формирования террористических ячеек в различных регионах страны.
«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»
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Регина Толстоброва
Мигранты себя ведут как дикари, а запад их еще больше подогревает. так что могут заварить что нибудь такое.
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8 час.
Наталия
Официально власть выступает за сохранение целостности России и традиционных ценностей, а на самом деле все происходит наоборот. Не хочется думать, что все эти правильные лозунги произносятся только для усыпления общественного мнения, а истинная цель прямо противоположна. Ведь события в Сирии, это уже даже не звоночек, а пожарная сирена для нашего руководства.
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7 час.
лл
лина любимцева
Так российское руководство всячески способствует замыслам Запада с мигрантами. Народ в России возмущается наплывом мигрантов, а реакции со стороны руководства - НИКАКОГО!! Наоборот, уровень миграции только наращивают. ВСЕ СТРАНЫ кто успешнее, кто менее успешно - борются с незаконной миграцией, а в России это приветствуется... КТО РОССИЮ НАДУМАЛ РАЗВАЛИТЬ?!!
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1 час.
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