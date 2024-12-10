«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»

Регина Толстоброва Мигранты себя ведут как дикари, а запад их еще больше подогревает. так что могут заварить что нибудь такое.

Наталия Официально власть выступает за сохранение целостности России и традиционных ценностей, а на самом деле все происходит наоборот. Не хочется думать, что все эти правильные лозунги произносятся только для усыпления общественного мнения, а истинная цель прямо противоположна. Ведь события в Сирии, это уже даже не звоночек, а пожарная сирена для нашего руководства.