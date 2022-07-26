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  • tatyanadavydkina
    Упокой Господи душу этого мальчика. Не забудем его и не простим нациствм.Подвиг лейтенанта...
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Военные корабли на Неве. Июль 2022

Военные корабли на Неве. Июль 2022

Скоро парад ВМФ. На Неве специальные суда «пилят» водоросли. Б-585 «Санкт-Петербург» — российская дизель-электрическая подводная лодка, построенная на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) для ВМФ России; головной корабль проекта 677 «Лада».

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