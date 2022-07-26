Военные корабли на Неве. Июль 2022

Скоро парад ВМФ. На Неве специальные суда «пилят» водоросли. Б-585 «Санкт-Петербург» — российская дизель-электрическая подводная лодка, построенная на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) для ВМФ России; головной корабль проекта 677 «Лада».