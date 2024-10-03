В минлесхозе Смоленской области наблюдается дефицит сотрудников

Министерство в поисках лесничих, лесных пожарных и других экспертов В пресс-службе министерства лесного хозяйства Смоленской области сообщили, что в штате лесных специалистов не хватает примерно 30% сотрудников.
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