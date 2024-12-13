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На Алтае срочно нужны дворники. За каких еще специалистов идет жесткая конкуренция?

На Алтае срочно нужны дворники. За каких еще специалистов идет жесткая конкуренция?

На одну вакансию лишь 0,4 резюме, а должно быть четыре В Алтайском крае дворники, врачи и риелторы возглавили топ-20 самых дефицитных специалистов в начале декабря 2024 года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.

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