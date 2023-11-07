Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Предлагаемое Ираном эмбарго может вызвать хаос на нефтяных рынках

Предлагаемое Ираном эмбарго может вызвать хаос на нефтяных рынках

Предлагаемое Ираном эмбарго может вызвать хаос на нефтяных рынках, пишет Oil Price.Напомним, что ранее Иран призвал членов ОПЕК немедленно прекратить экспорт нефти в страны, поддерживающие Израиль, повторив нефтяное эмбарго 1973 года, которое резко повысило цены на нефть и изменило мировую экономику.

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