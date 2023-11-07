Предлагаемое Ираном эмбарго может вызвать хаос на нефтяных рынках, пишет Oil Price.Напомним, что ранее Иран призвал членов ОПЕК немедленно прекратить экспорт нефти в страны, поддерживающие Израиль, повторив нефтяное эмбарго 1973 года, которое резко повысило цены на нефть и изменило мировую экономику.
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