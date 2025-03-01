Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Киевское издание: «Нам готовят мучительную смерть на основе стамбульских соглашений»

Киевское издание: «Нам готовят мучительную смерть на основе стамбульских соглашений»

Три года назад Украина сама согласилась на сокращение своей армии и отказ от НАТО. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Стамбульские соглашения уже давно устарели!! Когда это было?!!...
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18 час.
Анатолий Рябенко
Михалыч обязан знать, что капитализм это общество заострено на постоянные войны и только деньги, деньги и деньги. Всё остальное как человеческое для капитализма не нужная проблема.
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18 час.
Владимир Назанский
Cоциализм не меньше был заострен на войну, на принудительное распространение справедливости в мире. В итоге - полунищета, тотальный дефицит, блат, закрытые распределители для избранных. Жаль, что мы не пошли по китайскому пути
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18 час.
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