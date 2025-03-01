Киевское издание: «Нам готовят мучительную смерть на основе стамбульских соглашений»

лл лина любимцева Стамбульские соглашения уже давно устарели!! Когда это было?!!...

Анатолий Рябенко Михалыч обязан знать, что капитализм это общество заострено на постоянные войны и только деньги, деньги и деньги. Всё остальное как человеческое для капитализма не нужная проблема.