Простые способы и упражнения: как избавиться от повышенной тревожности

38 процентов опрошенных россиян признались, что постоянно ощущают тревожность. Тревога — это естественная реакция организма на стрессовые ситуации, но если она становится чрезмерной и мешает нормальной жизни, то важно знать, как с ней бороться.
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