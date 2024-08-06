Горожанам рассказали, как Московский продюсерский центр поддерживает участников СВО и их семьи

Участников СВО и членов их семей приглашают посетить культурные мероприятия. Среди них рок-опера «Карамазовы», детский шоу-мюзикл «История пяти королевств», экспериментальный проект «СимфоСинтез», а также мультимедийные концерты в рамках проекта «СимфоМультимедия».