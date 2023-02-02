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Дэмиан Лиллард реализовал бросок через всю площадку, но уже после сирены

Дэмиан Лиллард реализовал бросок через всю площадку, но уже после сирены

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард на исходе третьей четверти матча с «Мемфисом» (122:112) исполнил точный бросок из своей трехсекундной зоны.

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