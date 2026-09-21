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В Греции отдыхающий погиб после драки за шезлонг

В Греции отдыхающий погиб после драки за шезлонг

На пляже Вулиагмени рядом с Афинами между отдыхающими возник спор из-за шезлонга. Словесная перепалка переросла в драку, после которой один из оппонентов умер.

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