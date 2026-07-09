НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Гасилин о Дугласе Сантосе: «В обороне сборной Бразилии он был лучшим. Браим и Хакими ничего не сделали против него»

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что защитник «сине‑бело‑голубых» Дуглас Сантос стал лучшим игроком в обороне сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии