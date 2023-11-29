«Нижегородская» стала одной из самых уникальных станций метро в стране

Новые станции московского метро имеют уникальные конструкции. Одним из таких объектов стала «Нижегородская» — кросс-платформенная станция, которая работает одновременно на Некрасовской и Большой кольцевой линиях метро.
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