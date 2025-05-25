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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Минобороны: в Липецкой области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

Минобороны: в Липецкой области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

На месте падения беспилотника работают экстренные и оперативные службы региона.25 мая в период с 0:00 до 7:00 на территории Липецкой области был уничтожен один беспилотник ВСУ самолетного типа, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

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