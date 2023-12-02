Ребёнок стащил нож и преследовал домработницу на кухне

Двухлетний мальчик схватил со стола ножик и на протяжении чуть более минуты ходил по кухне на глазах у нанятой родителями домработницы, которая спустя некоторое время заметила опасный предмет и забрала его у ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии