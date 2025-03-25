Денисов о сборной: «Мое дело лишь играть и надеяться, что получу вызов»

«Всегда интересно смотреть матчи сборной России. Хотел бы сыграть за национальную команду. Почему я не вызываюсь – конкретно такого вопроса у меня нет, я лишь играю за свою команду, добиваюсь со «Спартаком» наших целей.
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