Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать

В кухне каждой страны найдется такое блюдо, которое приезжему туристу покажется странным. Например, приехавшие исследовать российские просторы иностранцы не могут понять, как можно есть слои соленой сельди с вареными овощами, желеобразную смесь из говядины и курицы или плавающие в кефире или квасе огурцы и колбасу.