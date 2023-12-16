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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Детский психолог объяснила, зачем писать письмо Деду Морозу

Детский психолог объяснила, зачем писать письмо Деду Морозу

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Детский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Дарья Михайлова рассказала, что написание писем Деду Морозу может принести пользу ребенку.

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