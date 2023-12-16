Детский психолог объяснила, зачем писать письмо Деду Морозу

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Детский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Дарья Михайлова рассказала, что написание писем Деду Морозу может принести пользу ребенку.
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