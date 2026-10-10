Медведев поставил на место возмущенного встречей Шредера с Путиным Мерца

Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца может привести его к тому, что он растеряет всех сторонников и после смерти никто не захочет прийти и с ним проститься, и проводить в последний путь.
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