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Спорт Уик-Энд

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8:0 в дельте Ганга - три мяча забили игроки «Зенита». Капитан сборной Вероника Куропаткина: Мы любим атаковать

8:0 в дельте Ганга - три мяча забили игроки «Зенита». Капитан сборной Вероника Куропаткина: Мы любим атаковать

СБОРНАЯ РОССИИ. ЖенщиныИндия - Россия - 0:8 Голы: Ишмухаметова, 21 (0:1). Ачоян, 25 (0:2). Кишмахова, 29 (0:3).

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