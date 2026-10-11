8:0 в дельте Ганга - три мяча забили игроки «Зенита». Капитан сборной Вероника Куропаткина: Мы любим атаковать

СБОРНАЯ РОССИИ. ЖенщиныИндия - Россия - 0:8 Голы: Ишмухаметова, 21 (0:1). Ачоян, 25 (0:2). Кишмахова, 29 (0:3).
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